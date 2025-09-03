このあとの帰宅時間帯、関東で線状降水帯が発生する可能性があります。3日午後2時半ごろには、栃木・鹿沼市の空模様が急変しました。急な雨に大慌てだったのは下校中の子供たち。傘をささず、走って帰宅する様子が見られました。大きな袋を広げて傘代わりにしていた男性。話を聞くと、大事な書類を守るためでした。Tシャツの中に入れていた大事な書類。背に腹は代えられません。栃木県の鹿沼市周辺では午後2時半ごろ、3つのエリア