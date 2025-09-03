中国外交部の郭嘉昆報道官は9月2日の定例記者会見で、国内外の人的往来をさらに便利にするため、中国はビザ免除国の範囲を拡大することを決定し、今年9月15日から2026年9月14日まで、ロシアの一般旅券所持者に対してビザ免除政策を試行すると発表しました。このニュースが発表された後の30分間、オンライン旅行プラットフォームでモスクワを出発地とする航空券の検索数が前年比で約2倍に増加し、瞬時の検索数は最高で4倍近くに達し