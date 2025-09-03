All About ニュース編集部では、2025年8月21日、全国10〜60代の男女250人を対象に、「日本の滝100選（日本百名滝）」に関するアンケートを実施しました。日本の滝100選とは、1990年に選定された日本を代表する100の滝のこと。全国の一般公募により選定され、「日本百名滝」と呼ばれることもあります。今回は、「日本の滝100選の中で、好き＆行ってみたい東海地方の滝」ランキングの結果をご紹介します。※都道府県の分類は、日本の