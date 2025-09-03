顔や肩甲骨周りの筋肉が弱くなり、「笑えない」「まぶたを閉じられない」「腕を高く上げられない」などの症状が現れる「顔面肩甲上腕型筋ジストロフィー（FSHD）」は、あまり見聞きしない病名。だが、当事者は人間関係を育む中で深く悩むことも多い。【写真】診断されたのは小学生のころ小・中・高校時代の写真を振り返るこの病気と向き合う、23歳のなぎささん（＠nagisa__fshd）は「障害がある自分を好きになる」という目標を掲