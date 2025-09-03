岐阜県本巣市で女性の遺体を遺棄した疑いで逮捕された2人が、殺人の疑いで再逮捕されました。 【写真を見る】男女2人を殺人の疑いで再逮捕 岐阜･本巣市の“死体遺棄事件” 53歳女性の首を圧迫し窒息死させたか 殺人の疑いで再逮捕されたのは、岐阜市の自称自営業・立花浩二容疑者（55）と無職の神原美希容疑者（35）です。 警察によりますと2人は8月6日、岐阜県内で愛知県常滑市に住む53歳の女性の首を圧迫し、窒息死させた疑い