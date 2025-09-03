昨夜からけさにかけて山形県内は庄内を中心に非常に激しい雨となりました。 【写真を見る】山形県内昨夜からけさにかけて庄内を中心に非常に激しい雨鉄道の遅れや国道の通行止めも 午前０時ごろの酒田市です。雷が連続して発生し、空全体が明るくなっています。 風も強くなり、駐車場では打ちつけた雨が波のようにうねり地面を走っていました。 午前５時ごろには山形市も激しい雨となりました。 気象台によりますと、午前