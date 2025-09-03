花角知事が柏崎刈羽原発の再稼働を是非を判断するため、県民の意思を見極める『県民意識調査』の詳細が発表されました。知事は調査結果が出る10月末以降、判断にうつる考えです。 『県民意識調査』の対象は、無作為に選ばれた県民1万2000人です。このうち約8000人分は、原発から半径30km圏内に住む県民を対象とします。 調査票は3日から発送され、9月18日(木)までに郵送か専用のWEBページからの回答を求めます。再稼働に