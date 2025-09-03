3日昼頃、霧島連山の新燃岳が2回噴火し、いずれも噴煙が火口から2300mまで上がりました。降灰の影響で鹿児島空港では、午後5時までに8便が欠航しました。霧島連山の新燃岳では、3日午前11時27分と午後1時の噴火でいずれも噴煙が火口から2300mの高さまで上がりました。火山灰は西の方向に流され、空の便に影響が出ています。鹿児島空港では、午後5時までに全日空などで8便が欠航しました。（東京に帰る人）「初めてなのでびっく