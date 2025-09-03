2日、宮崎県都城市で死んだ野生のイノシシ2頭が豚熱に感染していたことが確認されました。4月以降、宮崎県での豚熱の感染の確認は今回で13、14例目です。今回感染が確認された地点から半径10キロの範囲には、曽於市や霧島市の養豚場も含まれていることから、県は3日対策本部会議を開きました。3日、県庁で開かれた県の豚熱等対策本部会議。2日、宮崎県の都城市で死んだ野生のイノシシ2頭が豚熱に感染していたことが確認され