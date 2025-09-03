９月３日午後４時半ごろ、北海道洞爺湖町の交差点で、ワゴン車とダンプカーが衝突する事故がありました。消防によりますと、この事故でワゴン車に乗っていた５人が病院に搬送され、このうち４人が重傷だということです。警察が事故の詳しい原因を調べています。