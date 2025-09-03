静岡県富士宮市の特産落花生の収穫が、いま、最盛期を迎えています。2025年は猛暑に加え、雨が少なかったことから栽培に苦労したということですが、出来栄えは良いということです。 【写真を見る】落花生の収穫の様子・静岡県富士宮市 ＜JAふじ伊豆富士宮落花生部会 浅井国雄部会長＞ 「こんな感じで実がついています。おおまさりネオですね。私はビールのつまみに最高です」 富士宮市では、水はけの良い土壌が落花生