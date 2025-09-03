９月１日、京都市の住宅で発生した火災。妻を殺害しようと放火した疑いで夫を逮捕です。殺人未遂などの疑いで逮捕されたのは京都市上京区の無職、上羽政利容疑者（７６）です。警察によりますと、上羽容疑者は９月１日、自宅に火をつけて全焼させ、妻（６４）を殺害しようとした疑いがもたれています。上羽容疑者は頭などにやけどをしましたが、妻にケガはありませんでした。この火事で、木造２階建ての５軒続きの長屋が