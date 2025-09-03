タレントの小森純（39）が2日配信のABEMA「愛のハイエナ4」にVTR出演。カリスマギャルモデル時代の稼ぎについて衝撃告白する場面があった。この日は「伝説の黒ギャルは今！？」という企画を放送。小森はレポーター役を務めた。取材に向かう前にスタッフから「どれぐらいカリスマだったんですか？」とギャルモデル時代について質問された。小森は「つけまつげ、何百万個売れたんだっけな？すごい数売れましたよ」と答えると、