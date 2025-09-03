俳優のオダギリジョー（49）が3日に都内で行われた「『THE オリバーな犬、(Gosh!!)このヤロウ MOVIE』（監督オダギリジョー、9月26日公開）舞台あいさつ」に登壇。映画監督として観客に切実な願いを伝え、笑いを誘う場面があった。同作は、2021年に放送されたオダギリジョーが脚本・演出・編集を務めたオリジナルテレビドラマ「オリバーな犬、(Gosh!!)このヤロウ」を映画化。ドラマでは、鑑識課警察犬係のハンドラー・青葉一平（