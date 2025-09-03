◇セ・リーグヤクルトー巨人（2025年9月3日京セラD）ヤクルトの先発、ピーター・ランバート投手（28）が初回に大炎上した。打者9人に4安打3四球で、4失点する苦しい立ち上がりになった。先頭の丸、続く若林に2者連続四球。無死一、二塁から泉口に右中間2点三塁打を浴びて先制を許すと、岡本にも左越えの適時二塁打されて加点された。さらに岸田には四球、中山にも右前打され、なお無死満塁。続く7番・リチャードは空振り