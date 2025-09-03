「クランチ」でがん細胞が除去されるイメージ体内に蓄積されると、がんなど病気の原因になる不要な細胞の除去を効率化するタンパク質「クランチ」を開発したと、京都大の研究チームが3日、英科学誌に発表した。マウス実験で確認した。がんや、誤って正常な細胞を攻撃する自己免疫疾患などの新たな治療法につながると期待できるという。体内にある不要な細胞は、死なずに臓器内で蓄積されると、がんなどさまざまな病気の原因に