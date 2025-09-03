フロリダ州立大学の教授だったダン・マーケルさん/Florida State University（ＣＮＮ）米フロリダ州で殺し屋２人が法学教授をつけ回し殺害してから１０年あまりが経ち、この契約殺人の首謀者が裁判にかけられている。首謀者は被害者の元義母だ。ダン・マーケルさん（当時４１）は２０１４年、自宅ガレージで車の中にいたところ、頭部を２発撃たれ死亡した。かつてマイアミで裕福な生活を送っていたドナ・アデルソン被告（７５）は