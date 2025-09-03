◆パ・リーグ楽天―西武（３日・楽天モバイル）西武がともに２００２年生まれの渡部聖弥外野手と山村崇嘉内野手の連打で、初回に一挙４点を先行した。２死走者なしから外崎、ネビンが連打で２死一、三塁とすると、続く渡部聖が早川のカットボールを捉えて左前適時打を放ち１点を先取。続く２死一、二塁では山村が直球を右翼スタンド中段へ運ぶ２号３ランを放ってさらに３点を追加した。