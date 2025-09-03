◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ヤクルト（３日・京セラドーム）４試合ぶりに４番で先発出場した巨人の岡本和真内野手が、第１打席で適時二塁打を放った。初回に１点を先制し、なおも無死三塁。４球目の内角１５５キロ直球をたたき、左越えのタイムリーツーベースとなった。岡本は直近３試合連続で３番に入っていたが、定位置の４番に復帰。これで５試合連続ヒットと好調をキープしている。岡本は「いい流れに乗っていけまし