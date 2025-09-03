サントリーホールディングス（HD）会長を辞任した新浪剛史氏は、2025年9月3日の会見で、適法だと身の潔白を強調したが、大麻由来の成分を含むCBD（カンナビジオール）のサプリメントを米国で購入したことを明らかにした。CBDには、日本では違法とされる成分のTHC（テトラヒドロカンナビノール）が微量含まれる可能性があり、日本国内では、厳格な基準で販売されている。新浪氏は、結果として自らの行動が招いた結果だとして、「私