トランプ関税で揺れる自動車業界。米国への輸出車に15％の高関税が課されることになった中、各社で差が出てきた。ホンダやマツダ、SUBARUが2026年3月期の営業利益で4～5割の減益を見込む。一方でトヨタ自動車や米国依存度の低いスズキや三菱自動車は1～3割の減益に留まる。 「厳しい外部環境だが、原価改善を積み上げ、マイナス影響を縮小したい」（トヨタ）、「経営と現場が一体となって難局を必ず乗り越える」（