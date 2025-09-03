熱帯低気圧から変わる台風の影響で、高知県内は9月4日の昼過ぎから夜遅くにかけて低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒が必要です。高知地方気象台によりますと、3日午後3時現在、熱帯低気圧が南大東島の南南東、約70キロにあって1時間に約25キロの速さで北北西に進んでいます。中心の気圧は1004ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は15メートルとなっています。12時間以内に台風となる見込みで、5日の午前中に高知県に最