【新華社北京9月3日】中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利80周年記念大会が3日、北京で盛大に開かれ、「東風−5C（DF-5C）」を搭載した大型ミサイル輸送車12台からなる核ミサイルの第2方隊が観閲を受けた。液体燃料を使用する大陸間弾道核ミサイルDF-5Cは、中国の戦略的反撃システムの重要な構成要素であり、攻撃範囲は全世界をカバーし、効果的な抑止力を備え、常に警戒体制を保っている。