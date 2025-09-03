２日、カブールで行われた地震救援金の贈呈式。（カブール＝新華社記者／李昂）【新華社カブール9月3日】在アフガニスタン中国大使館の包旭輝（ほう・きょくき）臨時代理大使は2日、アフガニスタン国家災害管理局（ANDMA）のアラム局長と会見し、大使館と中国のアフガン駐在機関、華僑・華人協会からの地震救援金などを手渡した。