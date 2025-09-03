津山市などが新しい宿泊プロジェクトを発表 城や城下町の歴史的建造物を守りながら宿泊施設として活用し、街の活性化につなげようというプロジェクトが岡山県津山市で始まりました。 （津山市／谷口圭三 市長）「歴史的な建造物や街並みを、是非とも次世代へ確実につなげてまいりたい」 津山市などが開いた「津山城・城下町泊プロジェクト」の記者発表です。市は、津山城と城下町に残る4つの歴史的建造物に宿泊やレ