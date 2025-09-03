3日18時00分までの1時間に茨城県結城市付近では約120ミリ、栃木県小山市付近では約110ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、「記録的短時間大雨情報」が発表されました。茨城県と栃木県で猛烈な雨関東北部では局地的に雨雲が発達しています。レーダーの解析で、3日18時00分までの1時間に茨城県結城市付近では約120ミリ、栃木県小山市付近では約110ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、「記録的短時間大雨情報」が発表されました。大雨によ