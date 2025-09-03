「酢みかんの王様」とも呼ばれるブシュカンの収穫が高知県四万十市で始まっています。まるまると実ったブシュカン。四万十市のブシュカン生産者などでつくる「四万十ぶしゅかん生産者組合」では、耕作放棄地などを活用してブシュカンを栽培していて、9月1日から収穫が始まりました。このうち四万十市川登の多機能事業所「アオ」の約38アールの畑では、ブシュカンの木・約180本が植えられていて、事業所の職員や利用者6人が朝