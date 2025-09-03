初めて時給1000円の大台を超えました。山形県内の最低賃金について、労使の代表が協議する審議会は3日、1時間当たりの最低賃金を77円引き上げ、1032円に改正するよう答申しました。労働者側と使用者側の代表が、県内の最低賃金について協議する山形地方最低賃金審議会は、異例となる2度の延期を経て山形市で会合を開きました。議事では、県内の最低賃金を現在の955円から77円引き上げる案について、賛成多数で決議し、審議会の本間