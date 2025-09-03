ドル売りに転じる、ポンドドル１．３４１７レベルに高値更新＝ロンドン為替 ポンドドルは1.3417レベル、ユーロドルは1.1660レベルなどに本日の高値を更新している。ロンドン取引開始時にはそれぞれ1.3333レベル、1.1608レベルまで安値を広げたが、一転して上昇している。 昨日から引き続き英３０年債利回り動向がポンドドル相場を動かしている。朝方には５．７０％付近から一時５．７４８％まで一段と上昇したこと