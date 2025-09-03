東京時間18:01現在 香港ハンセン指数 25343.43（-153.12-0.60%） 中国上海総合指数 3813.56（-44.58-1.16%） 台湾加権指数 24100.30（+83.52+0.35%） 韓国総合株価指数 3184.42（+12.07+0.38%） 豪ＡＳＸ２００指数 8738.80（-161.77-1.82%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 80391.50（+233.62+0.29%） ３日のアジア株は、まちまち。上海株は続落。１０年ぶりの高値圏に位置しているこ