女優の波瑠（34）が3日、自身のインスタグラムを更新。おしゃれな私服ショットをアップし、ファンの関心を集めている。波瑠は「びっくりしました9月突入してました」と書き出し、近況を報告。10月スタートのTBS系ドラマ「フェイクマミー」の撮影に臨んでいることを明かし「夢中でフェイクマミー撮影してた8月でした」と記した。さらに、ネイビーのトップスに黒いパンツとカジュアルながらも洗練された私服ショットを披露。「