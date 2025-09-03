Ｋ−１は３日、都内で緊急会見を開き、元格闘家で政治家の須藤元気氏（４７）が新たにプロデューサーに就任することを電撃発表した。現職の宮田充プロデューサーは退任し、同日付で新体制が始動する。須藤氏は総合格闘家として活躍したが、Ｋ−１のリングでも立ち技ルールでトリッキーなファイトで沸かせ、２００３年には魔裟斗との名勝負も展開した。１９年からは政治家として活動していたが、今夏の参院選では落選していた。