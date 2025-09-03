【ワシントン＝淵上隆悠】米軍は２日、カリブ海の公海上で米国に向かう麻薬密輸船を攻撃し、乗っていた１１人を殺害した。トランプ米大統領が明らかにした。トランプ政権は、麻薬カルテルを国際テロ組織に指定し、武力行使も辞さない姿勢を示していた。トランプ氏は自身のＳＮＳで、密輸船を運航していたのは南米ベネズエラのギャング組織「トレン・デ・アラグア」だと指摘し、反米左派ニコラス・マドゥロ大統領が支配下に置い