画像はCOMICメテオ「嘘彼氏でもいいからとにかくシたいましろちゃん」のページ（https://comic-meteor.jp/mashirochan）より 【番外編3】 9月4日 公開 フレックスコミックスは9月4日、ねこ末端氏によるマンガ「嘘彼氏でもいいからとにかくシたいましろちゃん」の番外編3をCOMICメテオにて公開した。 本作は自己肯定感が低い一方性欲強めな”陰キャ”JK・直本ましろがクラスメ&