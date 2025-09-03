絵本『ねずみくんのチョッキ』がシリーズ初のTVアニメ化されることが決定した。シリーズ最新43巻『えかきになりたい ねずみくん』が９月３日（水）にポプラ社より発売される。 【画像】絵本『ねずみくんのチョッキ』がアニメ化・最新巻発売も 1974年に『ねずみくんのチョッキ』が刊行され、昨年誕生50周年を迎えた「ねずみくんの絵本」シリーズ。シリーズ初のTVアニメ化が決定。ねずみくんとねみち