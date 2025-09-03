ドラえもんの誕生日が盛り上がっている。 【画像】人気漫画家たちが描くドラえもんの誕生日イラスト 2112年9月3日に生まれた（る）ドラえもん。老若男女問わず愛され続けるドラえもんの誕生日のため、ドラえもん公式X （@doraemonChannel）では、人気漫画家たちがお祝いイラストを描き下ろす「ドラえもん誕生日&まんが連載55周年記念！トリビュート企画」も行われた。カウントダウン形式で、高橋留美子に始まり、