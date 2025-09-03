山形県内の最低賃金について、審議会はきょう、現在の時給９５５円から１０３２円に引き上げるよう山形労働局長に答申しました。 【写真を見る】山形県内の最低賃金1032円で答申初の1000円超も中小企業などに大きな負担...具体的支援求める要望も 答申通りに改正が行われれば、過去最大の上げ幅となり、初の１０００円超えとなります。 県内の最低賃金をめぐっては、これまでの専門部会で労働者側と使用者側の意見がまとまら