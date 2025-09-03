新日本演劇 第4回公演『fallback』が10月11日(土)から前橋市芸術文化れんが蔵にて上演される。 新日本演劇は、群馬・前橋を拠点に活動する学生・社会人混合の演劇団体。ジャンルにこだわらず「面白さ」を重視した作品づくりを続けており、これまでオリジナル脚本による現代劇や社会派のストレートプレイを中心に上演してきた。観客に問いや余韻を残す会話劇を軸に、地域に根差したエンタメ作品を発信している。 本作『fa