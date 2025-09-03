2025年8月に話題になったクレジット／プリペイドカード関連のトピックスを紹介する。●請求時割引方式の「ファミマカード」が新登場ビックカメラは、9月1日から11月30日まで、ポイントカード機能付クレジットカード「ビックカメラSuicaカード」の新規入会者を対象に、合計最大8000円相当のポイントをプレゼントする「新規入会キャンペーン」を実施する。ビックカメラ公式アプリからのエントリーが必要。最大8000円相当のポイ