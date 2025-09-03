日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月3日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯野村証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 9月限2479(1073) 12月限 115( 115) TOPIX先物 9月限5645(2802) 12月限 400( 400) 日経225ミニ 9月限6073(5907)