日本取引所が公表したオプション手口情報によると、3日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2025年9月限・SQ 9月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯4万3000円コール 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 291( 291) SBI証券 248(94) 楽天証券89(89) 松井証券77(