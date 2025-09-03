9月15日は「敬老の日」。数え年で100歳の女性を、知事と市長がお祝いです。愛知県の大村知事と名古屋市の広沢市長は9月3日、緑区に住む森下とみ子さん(98)のもとにお祝いに駆け付けました。10月30日が誕生日で、「数え年100歳」です。70年ほど前に名古屋に移り住んできた森下さん。現在は長男夫婦と孫、それに1匹の犬と暮らしています。森下とみ子さん：「1番いいのは家族。これが1番幸せだなと感じています」そんな森下さ