日本取引所が公表したオプション手口情報によると、3日の日中取引における日経225コールオプション（期近2025年9月限・SQ 9月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯4万3000円コール 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 860( 760) JPモルガン証券 262( 262) BNPパリバ証券 214( 214) ソシエテジェネラル証券 115( 1