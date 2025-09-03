◇セ・リーグ巨人―ヤクルト（2025年9月3日京セラD）巨人の泉口友汰内野手（26）が3日のヤクルト戦（京セラD）で先制の2点適時三塁打を放ち、いずれも自己最長記録を更新する19試合連続出塁＆14試合連続安打とした。「3番・遊撃」で先発出場。初回、無死一、二塁で入った第1打席で相手先発右腕・ランバートが1ストライクから投じた2球目、内角高めカットボールを叩くと、打球は右中間を真っ二つ。二走・丸に続いて一走・