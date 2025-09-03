8月28日に中島裕翔（ゆうと）が突如即日卒業を発表し、7人体制となったHey! Say! JUMP（以下「JUMP」）。前代未聞の卒業劇の影響は、いまもなお続いている。9月1日、JUMPのファンクラブに加入しているファン宛に届いたお知らせのメールには、急遽、対応に追われている様子が漂っていた。「メールには、《バースデーカードのお知らせ》と、会員の誕生日当日に送られる特典について記載されていました。そこには、《メンバー卒業