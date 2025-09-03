韓国の李在明大統領【ソウル共同】韓国の李在明政権は3日、経済関係閣僚会議を開き、環太平洋連携協定（TPP）への加盟を検討する方針を表明した。米国の高関税政策や米中対立の激化を踏まえ、米中への貿易依存度が大きい韓国としては大型の自由貿易協定に参加し、リスク分散と貿易の多角化を進める必要があると判断した。会合で発表した米関税交渉対策の資料で「類似した立場の国同士の経済同盟ネットワークを確保するため、TP