日本新聞協会は3日、2025年度の新聞協会賞を発表した。信濃毎日新聞社の「長野県石油商業組合『ガソリン価格カルテル疑惑』を巡る一連のスクープ」や、北海道新聞社の「『JR貨物脱線事故破断した腐食レール』のスクープ写真」など計7件が選ばれた。信濃毎日新聞社は、組合加盟のガソリンスタンドが価格を事前調整している疑いを特報した。報道を受けて公正取引委員会が処分方針を固め、店頭価格が多様化し、「本来あるべき市