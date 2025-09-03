熊本県内で去年94件。これは「空き巣」被害の件数です。毎年100件近く起きています。 【写真を見る】防犯グッズの売れ行きに明らかな変化が空き巣が嫌がる「間・目・光・音」 〝隙の無い家〟こそ安心の第一歩 ＜熊本県内の空き巣被害＞2022年80件・2023年104件・2024年94件 空き巣や強盗被害を防ぐための対策と、需要が高まる防犯グッズのトレンドを調べました。 あなたの防犯対策は？ 記者「我が家の防犯対策