中国で大規模軍事パレードが行われ、中国・ロシア・北朝鮮の首脳が一堂に会しました。パレードには最新の兵器も登場しました。およそ6年ぶりとなった中国の軍事パレード。中国との関係の冷え込みが指摘されていた北朝鮮の金正恩総書記が出席しました。中国習近平 国家主席「久しぶりに会えて、とても嬉しいです」北朝鮮金正恩 総書記「6年ぶりですね」ロシアのプーチン大統領も出席し、中国・ロシア・北朝鮮のトップ