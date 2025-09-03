「高麗人参エキスの健康ドリンクを紹介する」などと持ちかけ、女性から500万円をだまし取った疑いで男2人が逮捕されました。高橋貴智容疑者（35）と野村謙太郎容疑者（27）は2023年、都内に住む50代の女性に「高麗人参エキスの健康ドリンクを紹介する」と持ちかけ、実際には製造会社に発注もせず、購入費用として500万円をだまし取った疑いが持たれています。調べに対し、高橋容疑者らは容疑を否認しているということです。